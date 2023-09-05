В Забайкалье с рельсов сошли вагоны с щебнем

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Обошлось без пострадавших



Две секции тепловоза и два вагона с щебнем сошли с рельсов на станции Могоча в Забайкальском крае.



Инцидент произошёл утром 5 сентября в ходе выполнения маневровых работ, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Обошлось без пострадавших. Причины схода и сумма причинённого ущерба устанавливаются.



Следователи начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».

