Обошлось без пострадавших
Две секции тепловоза и два вагона с щебнем сошли с рельсов на станции Могоча в Забайкальском крае.
Инцидент произошёл утром 5 сентября в ходе выполнения маневровых работ, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Обошлось без пострадавших. Причины схода и сумма причинённого ущерба устанавливаются.
Следователи начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».
В Забайкалье с рельсов сошли вагоны с щебнем
Происшествия, Фото:
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