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Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей

Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Происшествия, 
Женщина заняла деньги в нескольких банках и у знакомых, чтобы «вложить в прибыльную онлайн-торговлю»

29-летняя жительница Тулуна лишилась 2 миллионов рублей, поверив, что сможет заработать на бирже криптовалюты. Об этом случае рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

 
В середине августа женщине позвонил незнакомец, назвавший себя представителем крупной компаний. Он предложил быстрый заработок путём инвестирования денег. Тулунчанка согласилась и несколько дней перечисляла ему деньги, думая, что торгует различной цифровой валютой. Для этого обманщики помогли своей жертве установить на компьютер программы для связи и приложения, имитировавшие активную торговлю на разных электронных платформах.

После ряда «успешных сделок» преступники позволили женщине вывести часть суммы под видом прибыли. Затем жертву обмана уговорили вложить большую сумму для «игры по-крупному». Однако эти деньги ввести уже не получилось – собеседники сообщали о разных сбоях и необходимости новых вложений под видом подключения выдуманных банковских услуг, налогов, комиссий и других трудностях. Для этих целей женщина оформляла кредиты по несколько сотен тысяч рублей, либо занимала деньги у знакомых.

Не получив доход и лишившись свыше 2 миллионов рублей, женщина поняла, что общалась с мошенниками, после чего обратилась в полицию.

Заработок на инвестициях – популярная у мошенников схема обмана. При этом преступники, не имеющие ничего общего с реальной торговлей на бирже, выдают себя за различных инвестиционных менеджеров, помощников, трейдеров. Рекомендуется скептически относиться к предложениям быстрого заработка.


мошенничество

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