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В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок

В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Антилидером стал Кижингинский район

Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют леса Бурятии. Только за прошедшую неделю проведено 306 патрулирований, в ходе которых выявлено девять незаконных рубок.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Кижингинском районе – три случая, в Иволгинском, Тарбагатайском и Еравнинском районах – по два случая. Общий объём незаконно вырубленной древесины составил 459,69 кубометров.

Из девяти случаев специалисты установили нарушителей в четырёх, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Материалы по всем нарушениям переданы в ОМВД для принятия правовых решений, 
черные лесорубы

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