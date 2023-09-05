В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок

Антилидером стал Кижингинский район



Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют леса Бурятии. Только за прошедшую неделю проведено 306 патрулирований, в ходе которых выявлено девять незаконных рубок.



Больше всего нарушений зарегистрировано в Кижингинском районе – три случая, в Иволгинском, Тарбагатайском и Еравнинском районах – по два случая. Общий объём незаконно вырубленной древесины составил 459,69 кубометров.



Из девяти случаев специалисты установили нарушителей в четырёх, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Материалы по всем нарушениям переданы в ОМВД для принятия правовых решений,

