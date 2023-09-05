Антилидером стал Кижингинский район
Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют леса Бурятии. Только за прошедшую неделю проведено 306 патрулирований, в ходе которых выявлено девять незаконных рубок.
Больше всего нарушений зарегистрировано в Кижингинском районе – три случая, в Иволгинском, Тарбагатайском и Еравнинском районах – по два случая. Общий объём незаконно вырубленной древесины составил 459,69 кубометров.
Из девяти случаев специалисты установили нарушителей в четырёх, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Материалы по всем нарушениям переданы в ОМВД для принятия правовых решений,
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
Происшествия, Фото:
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