В Бурятии троих пропавших обнаружили погибшими

Волонтёры ищут ещё 24 человека



Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в августе. Всего за третий месяц лета они получили 142 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.



Большинство из них – 115 – обнаружили живыми. Трое погибли. Остальных – это 24 человека – всё ещё ищут.



- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».

