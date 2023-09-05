Волонтёры ищут ещё 24 человека
Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в августе. Всего за третий месяц лета они получили 142 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.
Большинство из них – 115 – обнаружили живыми. Трое погибли. Остальных – это 24 человека – всё ещё ищут.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
В Бурятии троих пропавших обнаружили погибшими
Происшествия, Фото:
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