В Бурятии браконьеры удрали от госинспекторов

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Браконьеры охотились с помощью тепловизора



На федеральной трассе сотрудники оперативной группы Тункинского национального парка заметили подозрительный автомобиль. Предположительно, пассажиры Toyota Surf темно-зелёного цвета незаконно охотились с помощью тепловизора.



Нарушители, заметив сотрудников, скрылись, сообщили в нацпарке.



Отметим, за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.



Неравнодушных жителей и гостей Тункинского района Бурятии просят сообщать о незаконных случаях охоты или подозрительных людей в лесу, по телефону горячей линии: +7 951 628-72-27

