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В Бурятии браконьеры удрали от госинспекторов

В Бурятии браконьеры удрали от госинспекторов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Браконьеры охотились с помощью тепловизора

На федеральной трассе сотрудники оперативной группы Тункинского национального парка заметили подозрительный автомобиль. Предположительно, пассажиры Toyota Surf темно-зелёного цвета незаконно охотились с помощью тепловизора.

Нарушители, заметив сотрудников, скрылись, сообщили в нацпарке.

Отметим, за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Неравнодушных жителей и гостей Тункинского района Бурятии просят сообщать о незаконных случаях охоты или подозрительных людей в лесу, по телефону горячей линии: +7 951 628-72-27
браконьерство

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