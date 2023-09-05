В Бурятии браконьеры удрали от госинспекторов

Браконьеры охотились с помощью тепловизора
На федеральной трассе сотрудники оперативной группы Тункинского национального парка заметили подозрительный автомобиль. Предположительно, пассажиры Toyota Surf темно-зелёного цвета незаконно охотились с помощью тепловизора.
Нарушители, заметив сотрудников, скрылись, сообщили в нацпарке.
Отметим, за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Неравнодушных жителей и гостей Тункинского района Бурятии просят сообщать о незаконных случаях охоты или подозрительных людей в лесу, по телефону горячей линии: +7 951 628-72-27
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Происшествия, Фото:
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