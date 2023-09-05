Полицейские оперативно задержали юных поджигателей
В Иркутске двое подростков подожгли припаркованный на улице автомобиль. Инцидент произошёл ночью 3 сентября на улице Розы Люксембург.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, загорелся автомобиль «Тойота Веросса». На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что машину подожгли двое парней.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили пути отхода поджигателей, а через некоторое время задержали их. Ими оказались 16 и 17-летние жители Иркутска, которые сознались в содеянном.
Как в дальнейшем выяснили сыщики, мысль о поджоге у юношей возникла после ранее случившегося конфликта на дороге с участием сгоревшего автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В Иркутске подростки подожгли автомобиль из-за конфликта с его владельцем
Происшествия, Фото:
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