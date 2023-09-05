В Иркутске подростки подожгли автомобиль из-за конфликта с его владельцем

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские оперативно задержали юных поджигателей



В Иркутске двое подростков подожгли припаркованный на улице автомобиль. Инцидент произошёл ночью 3 сентября на улице Розы Люксембург.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, загорелся автомобиль «Тойота Веросса». На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что машину подожгли двое парней.



В рамках оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили пути отхода поджигателей, а через некоторое время задержали их. Ими оказались 16 и 17-летние жители Иркутска, которые сознались в содеянном.



Как в дальнейшем выяснили сыщики, мысль о поджоге у юношей возникла после ранее случившегося конфликта на дороге с участием сгоревшего автомобиля.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



