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В Улан-Удэ курьеров мошенников заключили под стражу

В Улан-Удэ курьеров мошенников заключили под стражу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодые люди забрали у пенсионеров более 2 млн рублей

Двух жителей Улан-Удэ, работавших курьерами на телефонных мошенников, заключили под стражу.

По версии следствия, курьеры помогли похитить деньги у пяти стариков. Пенсионеров обманули по классической схеме: «полицейские» звонили и сообщали, что их родственников стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями. Чтобы «освободить их от уголовной ответственности», необходимо выплатить пострадавшим компенсации, заявляли звонившие.

За деньги и приезжали курьеры. В общей сложности они забрали у обманутых пенсионеров более 2 млн рублей.

Личности курьеров полицейские установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На задержанных возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Октябрьский районный суд Улан-Удэ огласил приговор ещё одному курьеру телефонных мошенников. 18-летний молодой человек проведёт в местах лишения свободы 3,5 года.

Суды в стране начали выносить приговоры курьерам мошенников в этом году. «Российская газета» отмечает, что сейчас, судя по полицейским сводкам, ежедневно в России задерживают до десятка таких курьеров. Это, как правило, молодые люди, которым в интернете пообещали лёгкий заработок - приехать по названному адресу и забрать деньги. Себе курьер оставляет обычно 5%, а остальную сумму переводит мошенникам, которые обманули граждан. Ради такой хорошо оплачиваемой и непыльной работы курьеры соглашались даже отправляться в другие города. При задержании курьеров выяснялось, что в абсолютном большинстве своём они прекрасно понимали, во что ввязались. Но были уверены, что с них не спросят - они же никого не обманывали, а только забрали оговоренную сумму и переслали деньги. А обманщиков они не знают, в глаза не видели - заказ получен анонимно.

Такая «ненаказуемая» схема действовала недолго. Но теперь ясно, что курьеры начинают отвечать, как говорится, по полной.
мошенничество

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