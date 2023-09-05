В Бурятии пожарные-десантники тушат лесной пожар

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Очаг локализовали



Накануне, 4 сентября, в Бурятии обнаружили один лесной пожар – он возник в Муйском районе. Причина возгорания устанавливается.



На сегодня пожар локализован, тушение продолжается. На месте работают пять пожарных-десантников.



- Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,40 га. Предположительный прогноз ликвидации пожара - первая половина дня, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 5 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.



