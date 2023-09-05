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В Бурятии пожарные-десантники тушат лесной пожар

В Бурятии пожарные-десантники тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Очаг локализовали

Накануне, 4 сентября, в Бурятии обнаружили один лесной пожар – он возник в Муйском районе. Причина возгорания устанавливается.

На сегодня пожар локализован, тушение продолжается. На месте работают пять пожарных-десантников.

- Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,40 га. Предположительный прогноз ликвидации пожара - первая половина дня, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 5 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

лесные пожары

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