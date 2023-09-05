В Иркутской области молодого человека насмерть засыпало землёй

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Проводится доследственная проверка



21-летний парень погиб в посёлке Жигалово Иркутской области во время работ по укладке труб.



Несчастный случай произошёл 1 сентября на улице Мишарина, где укладывали водопроводные трубы. Парень подошёл к краю траншеи высотой 3,5 метра, и грунт обвалился. Молодой человек упал в траншею, и его засыпало землей. Он скончался на месте происшествия.



По данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления по ч.2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

