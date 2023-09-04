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В Бурятии выделили более 4 млн на ликвидацию последствий прорыва дамбы

В Бурятии выделили более 4 млн на ликвидацию последствий прорыва дамбы
Происшествия,  Фото:природоохранная прокуратура
Инцидент произошёл ранее в Тарбагатайском районе

Более 4 млн рублей выделено на аварийно-восстановительные работы в Тарбагатайском районе Бурятии, где в начале августа прорвало дамбу.

- Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии более 4 млн рублей выделено на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту автомобильной дороги по улице Рабочая и автомобильного моста через реку Воровка в посёлке Николаевский, - сообщила пресс-служба правительства республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Николаевский в результате сильных ливней размыло дамбу пруда-накопителя. Река Воровка снесла часть дамбы и хлынула на улицы посёлка. Размыло автомобильную дорогу на улице Рабочая, опору моста, а также подтопило огороды и участки местных жителей.

В поселении вводили режим ЧС. Аварийно-восстановительные работы длились почти неделю: так, только за четыре дня в посёлок завезли свыше трёх тысяч тонн щебня. Об окончании работ местные власти отчитались 10 августа.

дамбы подтопление

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