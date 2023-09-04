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Забайкальца приговорили к 8 годам колонии за гибель в ДТП 17-летнего мотоциклиста

Забайкальца приговорили к 8 годам колонии за гибель в ДТП 17-летнего мотоциклиста
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Водитель скрылся с места ДТП

В Хилке Забайкальского края суд назначил восемь лет лишения свободы водителю «Нивы», по вине которого погиб 17-летний мотоциклист.

Авария случилась 29 мая. 31-летний водитель ВАЗ-21213 выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом «Минск», на котором ехали юноши 17 и 18 лет. После ДТП автомобилист скрылся с места аварии.

17-летний подросток, управлявший мотоциклом, скончался. Пассажир мотоцикла выжил, но получил тяжёлые травмы.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением прав управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. 
ДТП

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