Забайкальца приговорили к 8 годам колонии за гибель в ДТП 17-летнего мотоциклиста

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Водитель скрылся с места ДТП



В Хилке Забайкальского края суд назначил восемь лет лишения свободы водителю «Нивы», по вине которого погиб 17-летний мотоциклист.



Авария случилась 29 мая. 31-летний водитель ВАЗ-21213 выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом «Минск», на котором ехали юноши 17 и 18 лет. После ДТП автомобилист скрылся с места аварии.



17-летний подросток, управлявший мотоциклом, скончался. Пассажир мотоцикла выжил, но получил тяжёлые травмы.



- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением прав управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

