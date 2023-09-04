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В Иркутске из-за тлеющего дивана эвакуировались 27 человек

В Иркутске из-за тлеющего дивана эвакуировались 27 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Среди них было восемь детей

3 сентября в Иркутске произошёл пожар на лестничной площадке девятиэтажного дома. Из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 27 жильцов, в том числе восемь детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило в половине седьмого часа вечера. Люди рассказали о задымлении в подъезде и в квартирах. Как выяснилось, на лестничной клетке между 5 и 6 этажами из-за непотушенной сигареты загорелся и начал тлеть диван.

Возгорание потушили силами жильцов. Пострадавших нет.

Всего за минувшие выходные в Иркутской области произошло 23 пожара. Из них четыре – в жилье, два – на дачах, четыре – в хозяйственных постройках. Также горели два автомобиля. 
пожар

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