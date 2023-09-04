Среди них было восемь детей
3 сентября в Иркутске произошёл пожар на лестничной площадке девятиэтажного дома. Из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 27 жильцов, в том числе восемь детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сообщение о пожаре поступило в половине седьмого часа вечера. Люди рассказали о задымлении в подъезде и в квартирах. Как выяснилось, на лестничной клетке между 5 и 6 этажами из-за непотушенной сигареты загорелся и начал тлеть диван.
Возгорание потушили силами жильцов. Пострадавших нет.
Всего за минувшие выходные в Иркутской области произошло 23 пожара. Из них четыре – в жилье, два – на дачах, четыре – в хозяйственных постройках. Также горели два автомобиля.
В Иркутске из-за тлеющего дивана эвакуировались 27 человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель скрылся с места ДТП
Среди них было восемь детей
Юношу госпитализировали
Кража произошла в конце лета
Животное мужчине подарили на день рождения
Его обнаружили в центре Читы
Осуждённому парню 18 лет
Авария произошла на федеральной трассе
В этот момент в нём было двое детей
Он уходил от столкновения на федеральной трассе
Изъято около 30 литров алкогольной продукции
Злоумышленник ударил свою жертву бутылкой по голове, а потом надругался над ней
Ещё шесть утонули
После ДТП два человека попали в больницу
К пожару привело короткое замыкание