В Иркутской области полиция ищет похитителей велосипеда

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кража произошла в конце лета



На днях в полицию обратился житель Шелехова и сообщил, что 29 августа от дома № 33 в 4 микрорайоне города неизвестные украли складной велосипед «Стелс» синего цвета. У велосипеда стальные крылья, чёрное сидение, багажник с круглым красным катафотом и розовый тросик для запирания.



Воры попали в поле зрения камер видеонаблюдения.



Один из них передвигался на белом велосипеде и был одет в футболку и шорты тёмного цвета с черным рюкзаком на спине. Второй в футболке жёлтого цвета, тёмном трико и чёрной обуви, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Оперативники просят людей, обладающих информацией, которая позволит найти украденное имущество, позвонить по телефонам: 8(39550) 4-15-37 или 02 (102 с любого сотового оператора связи)



