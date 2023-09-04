Юношу госпитализировали
Накануне, 3 сентября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. В Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток, ехавший на мопеде.
- В 17 часов 15-летний подросток, управляя мопедом «Минск», следуя по улице Денисова, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Корона» под управлением мужчины 1989 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии юного водителя мопеда с травмами госпитализировали в больницу.
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 15-летний водитель мопеда
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