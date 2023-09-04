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Житель Иркутской области держал в неволе молодого изюбря

Житель Иркутской области держал в неволе молодого изюбря
Происшествия,  Фото:Охотнадзор-38
Животное мужчине подарили на день рождения

Житель города Усть-Илимск незаконно на своём участке держал молодого изюбря.

Анонимное сообщение о том, что животное держат в неволе, поступило старшему государственному охотничьему инспектору, сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. На место выехал инспектор, сотрудник природоохранной прокуратуры и представители ветеринарии.

- При осмотре территории частного дома был обнаружен молодой самец благородного оленя. На шее животного петля, закрепленная к столбу, которая ограничивает движение. Хозяин дома пояснил, что получил изюбря в подарок на день рождения. От подробных комментариев гражданин отказался, - сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира.

Животное изъяли и передали ветеринарам на карантинную передержку.

Материалы по данному факту направлены на проверку в уполномоченные органы для дальнейшего расследования.



дикие животные изюбри

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