Его обнаружили в центре Читы
Полицейские нашли пропавшего в Читинском районе Забайкальского края 11-летнего мальчика.
- Ребёнок, разыскиваемый со вчерашнего дня, обнаружен сотрудниками полиции в центре Читы. Следователи СК допросят ребенка с участием родителей и выяснят обстоятельства и причины его исчезновения, - сообщила 3 сентября пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.
11-летний мальчик ушёл из дома в селе Засопка Читинского района вечером 2 сентября и не вернулся. Его родители обратились в правоохранительные органы. По факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
В поисках участвовали полицейские, родственники, а также добровольцы и педагоги школы, где учится мальчик.
В Забайкалье нашли пропавшего 11-летнего мальчика
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