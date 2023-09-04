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В Забайкалье нашли пропавшего 11-летнего мальчика

В Забайкалье нашли пропавшего 11-летнего мальчика
Происшествия, 
Его обнаружили в центре Читы

Полицейские нашли пропавшего в Читинском районе Забайкальского края 11-летнего мальчика.

- Ребёнок, разыскиваемый со вчерашнего дня, обнаружен сотрудниками полиции в центре Читы. Следователи СК допросят ребенка с участием родителей и выяснят обстоятельства и причины его исчезновения, - сообщила 3 сентября пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

11-летний мальчик ушёл из дома в селе Засопка Читинского района вечером 2 сентября и не вернулся. Его родители обратились в правоохранительные органы. По факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В поисках участвовали полицейские, родственники, а также добровольцы и педагоги школы, где учится мальчик.

пропавшие без вести

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