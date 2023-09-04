Осуждённому парню 18 лет
Октябрьский районный суд Улан-Удэ огласил приговор курьеру телефонных мошенников. 18-летний молодой человек проведёт в местах лишения свободы 3,5 года за то, что забирал деньги у обманутых стариков и перечислял их мошенникам.
- Установлено, что в декабре 2022 года потерпевшим поступали телефонные звонки от якобы правоохранителей, которые сообщали о том, что по вине их близкого родственника совершено ДТП. Затем звонившие побуждали граждан к передаче денег через курьера во избежание возбуждения уголовного дела, а также для заглаживания причинённого вреда. Деньги приезжал и забирал молодой человек, после перечислял их на банковский счёт соучастников преступлений, оставляя себе часть вознаграждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В общей сложности пострадавшие передали курьеру более 1 млн рублей.
Суд назначил молодому человеку 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также он должен будет выплатить потерпевшим материальный ущерб.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ курьер телефонных мошенников получил реальный срок
Происшествия, Фото:
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