Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Иркутской области

Авария произошла на федеральной трассе
Накануне, 3 сентября, в Куйтунском районе Иркутской области в столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё четверо пострадали.
- Около 13 часов на 1580 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной информации, в результате столкновения Nissan Patrol и Toyota SAI один человек погиб и четыре человека получили травмы, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
Причины и обстоятельства происшествия уточняются. На месте работали сотрудники полиции и экстренные службы.
Авария произошла на федеральной трассе
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