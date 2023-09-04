Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Иркутской области





Накануне, 3 сентября, в Куйтунском районе Иркутской области в столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё четверо пострадали.- Около 13 часов на 1580 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной информации, в результате столкновения Nissan Patrol и Toyota SAI один человек погиб и четыре человека получили травмы, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.Причины и обстоятельства происшествия уточняются. На месте работали сотрудники полиции и экстренные службы.