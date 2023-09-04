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В Чите торговали алкоголем, несмотря на запрет

В Чите торговали алкоголем, несмотря на запрет
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Изъято около 30 литров алкогольной продукции

В Забайкальском крае было запрещено продавать алкоголь в День знаний. Сотрудники исполнения административного законодательства УМВД России по городу Чите проверили соблюдение предпринимателями и продавцами введённых ограничений.

Полицейские проверили больше 60 объектов торговли в различных районах города. В результате на территории Железнодорожного, Ингодинского, Черновского и Центрального районов Читы выявлены факты нарушения законодательства. Работники шести торговых точек реализовали пиво покупателям. У предпринимателей, допустивших нарушения, изъято около 30 литров алкогольной продукции. Возбуждены дела об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край

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