В Чите торговали алкоголем, несмотря на запрет

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Изъято около 30 литров алкогольной продукции



В Забайкальском крае было запрещено продавать алкоголь в День знаний. Сотрудники исполнения административного законодательства УМВД России по городу Чите проверили соблюдение предпринимателями и продавцами введённых ограничений.



Полицейские проверили больше 60 объектов торговли в различных районах города. В результате на территории Железнодорожного, Ингодинского, Черновского и Центрального районов Читы выявлены факты нарушения законодательства. Работники шести торговых точек реализовали пиво покупателям. У предпринимателей, допустивших нарушения, изъято около 30 литров алкогольной продукции. Возбуждены дела об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.



Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

