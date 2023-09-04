В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом с людьми

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

В этот момент в нём было двое детей



Возгорание произошло вечером 2 сентября в столице Бурятии. На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение, что на улице Янтарная полыхает дом.



Оттуда самостоятельно эвакуировались четыре человека, включая двух несовершеннолетних. Когда пожарные прибыли на место, жилую постройку уже полностью охватило пламя. Её тушили 16 сотрудников Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Задействовать пришлось 4 единицы техники.



С огнём удалось справиться за 16 минут. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС. Предварительная причина уже известна – поджог.



