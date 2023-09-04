04 сентября

03 сентября

Популярное

В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом с людьми

В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом с людьми
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
В этот момент в нём было двое детей

Возгорание произошло вечером 2 сентября в столице Бурятии. На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение, что на улице Янтарная полыхает дом.

Оттуда самостоятельно эвакуировались четыре человека, включая двух несовершеннолетних. Когда пожарные прибыли на место, жилую постройку уже полностью охватило пламя. Её тушили 16 сотрудников Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Задействовать пришлось 4 единицы техники.

С огнём удалось справиться за 16 минут. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС. Предварительная причина уже известна – поджог.

пожар дети МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом с людьми
В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом с людьми
Происшествия, 04.09.2023
В этот момент в нём было двое детей
В Бурятии водитель большегруза слетел с дороги
В Бурятии водитель большегруза слетел с дороги
Происшествия, 04.09.2023
Он уходил от столкновения на федеральной трассе
В Чите торговали алкоголем, несмотря на запрет
В Чите торговали алкоголем, несмотря на запрет
Происшествия, 04.09.2023
Изъято около 30 литров алкогольной продукции
В Улан-Удэ поймали маньяка, который изнасиловал девушку
В Улан-Удэ поймали маньяка, который изнасиловал девушку
Происшествия, 03.09.2023
Злоумышленник ударил свою жертву бутылкой по голове, а потом надругался над ней
В Бурятии водитель ВАЗ врезался в автомобиль с ребёнком
В Бурятии водитель ВАЗ врезался в автомобиль с ребёнком
Происшествия, 03.09.2023
После ДТП два человека попали в больницу
В селе Бурятии горящий сарай тушили пять человек
В селе Бурятии горящий сарай тушили пять человек
Происшествия, 03.09.2023
К пожару привело короткое замыкание
Житель Бурятии едва не убил обидчика
Житель Бурятии едва не убил обидчика
Происшествия, 02.09.2023
Пострадавшего успели вовремя спасти 
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, 02.09.2023
Произошёл излом пантографа
В Иркутской области грузовик разрушил мост
В Иркутской области грузовик разрушил мост
Происшествия, 01.09.2023
По факту повреждения моста через реку Лена будет направлено обращение в правоохранительные органы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^