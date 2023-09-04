В Бурятии водитель большегруза слетел с дороги

Он уходил от столкновения на федеральной трассе



ДТП произошло в воскресенье, 3 сентября, в Кабанском районе – на 264-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Водитель большегруза совершил съезд с дороги между посёлками Клюевка и Мишиха.



Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», он уходил от столкновения со встречным авто. Авария обошлась без пострадавших, однако на трассе пришлось ввести реверсивное движение.