В Улан-Удэ поймали маньяка, который изнасиловал девушку

Злоумышленник ударил свою жертву бутылкой по голове, а потом надругался над ней
Об этом инциденте, который произошёл в сотых кварталах, предположительно, ещё 1 сентября, рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». В местных домовых чатах написали: некий мужчина напал на девушку, ударив её по голове бутылкой.
- Потом изнасиловал, всячески издевался над ней. Произошло это в 8 часов утра 1 сентября. Спасли случайные прохожие, – говорится в одном из сообщений.
Как стало известно «Байкал-Daily», злоумышленника уже задержали.
- Сотрудниками полиции задержан 26-летний уроженец Джидинского района, подозреваемый в совершении тяжкого преступления на территории Октябрьского района утром 1 сентября. Мужчина ранее судим, – рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
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