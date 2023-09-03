На водоёмах в Улан-Удэ спасли 28 человек

Ещё шесть утонули



С начала года в столице Бурятии утонуло шесть человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Тогда таковых было трое.



Обстоятельства гибели четырёх из них устанавливаются. Спасти в 2023-ем удалось 28, прошлым летом – 17, говорится в оперативной сводке по городу.





