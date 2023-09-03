В Бурятии водитель ВАЗ врезался в автомобиль с ребёнком



Дорожная авария произошла днём 2 сентября в Селенгинском районе. Как сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7», около 13:50 65-летний водитель ВАЗ совершил наезд на автомобиль Nissan.







Случилось все на перекрёстке около супермаркета. В итоге 50-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку, которые находились в иномарке, доставили в медицинское учреждение. После осмотра их отпустили домой.