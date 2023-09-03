В Бурятии водитель ВАЗ врезался в автомобиль с ребёнком

После ДТП два человека попали в больницу
Дорожная авария произошла днём 2 сентября в Селенгинском районе. Как сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7», около 13:50 65-летний водитель ВАЗ совершил наезд на автомобиль Nissan.
Случилось все на перекрёстке около супермаркета. В итоге 50-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку, которые находились в иномарке, доставили в медицинское учреждение. После осмотра их отпустили домой.
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