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В Бурятии водитель ВАЗ врезался в автомобиль с ребёнком

В Бурятии водитель ВАЗ врезался в автомобиль с ребёнком
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
После ДТП два человека попали в больницу

Дорожная авария произошла днём 2 сентября в Селенгинском районе. Как сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7», около 13:50 65-летний водитель ВАЗ совершил наезд на автомобиль Nissan.


Случилось все на перекрёстке около супермаркета. В итоге 50-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку, которые находились в иномарке, доставили в медицинское учреждение. После осмотра их отпустили домой.
ДТП

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