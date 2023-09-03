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В селе Бурятии горящий сарай тушили пять человек

В селе Бурятии горящий сарай тушили пять человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К пожару привело короткое замыкание

Накануне в селе Хоринск произошёл пожар. Ближе к полуночи там загорелся сарай.

Как сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7», постройку тушили пять сотрудников пожарной части № 47. Предварительная причина – короткое замыкание.
пожар

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