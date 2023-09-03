К пожару привело короткое замыкание
Накануне в селе Хоринск произошёл пожар. Ближе к полуночи там загорелся сарай.
Как сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7», постройку тушили пять сотрудников пожарной части № 47. Предварительная причина – короткое замыкание.
В селе Бурятии горящий сарай тушили пять человек
Происшествия, Фото:
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