Пострадавшего успели вовремя спасти
Вердиктом коллеги присяжных заседателей житель Бичурского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.
Осенью прошлого года двое приятелей поссорились и один затаил обиду на другого. Он решил лишить жизни последнего. В ноябре 2022 года в ночное время мужчина приехал в лес, затем прошёл в зимовье, где из огнестрельного оружия произвёл выстрел в потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью.
- Смерть потерпевшего не наступила благодаря оказанному активному сопротивлению нападавшему, и вовремя оказанной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Так, вердиктом коллегии присяжных мужчина признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.
Кроме того, приговором суда с осуждённого в пользу потерпевшего в счёт компенсации морального вреда взыскан 1 000 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии едва не убил обидчика
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пострадавшего успели вовремя спасти
Уголовное дело передано в суд
Мужчина перевёл аферисту 900 тысяч
Произошёл излом пантографа
ДТП произошло на Верхней Берёзовке
По факту повреждения моста через реку Лена будет направлено обращение в правоохранительные органы
Один из них был за рулём мотоцикла
У отдыхающей украли телефон и оформили через него микрозайм
Семья во время пожара спала
Соседям удалось спасти детей
Молодой человек спрятал машину у родственников
Он таинственно исчез с лесоделяны несколько дней назад
Также медики осмотрели четырёх взрослых
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление
Горел двухэтажный деревянный дом