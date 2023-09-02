Житель Бурятии едва не убил обидчика

Пострадавшего успели вовремя спасти



Вердиктом коллеги присяжных заседателей житель Бичурского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.



Осенью прошлого года двое приятелей поссорились и один затаил обиду на другого. Он решил лишить жизни последнего. В ноябре 2022 года в ночное время мужчина приехал в лес, затем прошёл в зимовье, где из огнестрельного оружия произвёл выстрел в потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью.



- Смерть потерпевшего не наступила благодаря оказанному активному сопротивлению нападавшему, и вовремя оказанной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.



Так, вердиктом коллегии присяжных мужчина признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.



Кроме того, приговором суда с осуждённого в пользу потерпевшего в счёт компенсации морального вреда взыскан 1 000 000 рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

