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Житель Бурятии едва не убил обидчика

Житель Бурятии едва не убил обидчика
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пострадавшего успели вовремя спасти

Вердиктом коллеги присяжных заседателей житель Бичурского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.

Осенью прошлого года двое приятелей поссорились и один затаил обиду на другого. Он решил лишить жизни последнего. В ноябре 2022 года в ночное время мужчина приехал в лес, затем прошёл в зимовье, где из огнестрельного оружия произвёл выстрел в потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью.

- Смерть потерпевшего не наступила благодаря оказанному активному сопротивлению нападавшему, и вовремя оказанной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.

Так, вердиктом коллегии присяжных мужчина признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Кроме того, приговором суда с осуждённого в пользу потерпевшего в счёт компенсации морального вреда взыскан 1 000 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
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