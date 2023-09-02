В Улан-Удэ простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошёл излом пантографа



В пятницу, 1 сентября, 12:43 произошёл излом пантографа (так на самом деле называются «рога» трамвая) на вагоне трамвая, следовавшего по маршруту № 4. Авария произошла на перегоне проспект 50-летия Октября - улица Лимонова.



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 4, 8 в сторону Нового моста и конечной ЛВРЗ. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



В 13:25 открыто движение трамваев в сторону Нового моста для маршрутов № 2, 8. В 13:33 открыто движение трамваев в сторону конечной ЛВРЗ для маршрута № 4. Трамваи простаивали чуть меньше часа, сообщается в оперативной сводке по городу.





