Соседям удалось спасти детей
Ночью 1 сентября в городе Усть-Кут Иркутской области на пожаре погибли супруги – 31-летняя женщина и 30-летний мужчина.
Трагедия произошла в частном доме на улице Котовского. Соседям и прохожему из огня удалось спасти двух малолетних детей в возрасте четырёх лет и одного года.
Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
- Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки. Предварительно установлено, что семья благополучная, на учётах не состоит. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи СК работают на месте происшествия, а также опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.
В Иркутской области на пожаре погибли супруги
Происшествия, Фото:
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