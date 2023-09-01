01 сентября

31 августа

Популярное

В Иркутской области на пожаре погибли супруги

В Иркутской области на пожаре погибли супруги
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Соседям удалось спасти детей

Ночью 1 сентября в городе Усть-Кут Иркутской области на пожаре погибли супруги – 31-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Трагедия произошла в частном доме на улице Котовского. Соседям и прохожему из огня удалось спасти двух малолетних детей в возрасте четырёх лет и одного года.

Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки. Предварительно установлено, что семья благополучная, на учётах не состоит. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи СК работают на месте происшествия, а также опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье 22-летний автомобилист сбил парня и скрылся
В Забайкалье 22-летний автомобилист сбил парня и скрылся
Происшествия, 01.09.2023
Молодой человек спрятал машину у родственников
В Бурятии не могут найти пропавшего 44-летнего сторожа
В Бурятии не могут найти пропавшего 44-летнего сторожа
Происшествия, 01.09.2023
Он таинственно исчез с лесоделяны несколько дней назад
Читинец за пьяную езду лишился «Тойоты Камри» и сел в колонию
Читинец за пьяную езду лишился «Тойоты Камри» и сел в колонию
Происшествия, 01.09.2023
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление
В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе
В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе
Происшествия, 01.09.2023
Один посетитель кафе зарезал другого
В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
Происшествия, 01.09.2023
Наезд произошёл в центре города  
В страшном ДТП в Саратовской области пострадали жители Бурятии
В страшном ДТП в Саратовской области пострадали жители Бурятии
Происшествия, 31.08.2023
Люди ехали в автобусе, который протаранила фура

В Иркутской области мошенники пришли домой к 90-летней жертве
В Иркутской области мошенники пришли домой к 90-летней жертве
Происшествия, 31.08.2023
За сутки произошло два таких преступления 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^