В Иркутской области на пожаре погибли супруги

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Соседям удалось спасти детей



Ночью 1 сентября в городе Усть-Кут Иркутской области на пожаре погибли супруги – 31-летняя женщина и 30-летний мужчина.



Трагедия произошла в частном доме на улице Котовского. Соседям и прохожему из огня удалось спасти двух малолетних детей в возрасте четырёх лет и одного года.



Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».



- Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки. Предварительно установлено, что семья благополучная, на учётах не состоит. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи СК работают на месте происшествия, а также опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.

