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В Забайкалье 22-летний автомобилист сбил парня и скрылся

В Забайкалье 22-летний автомобилист сбил парня и скрылся
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек спрятал машину у родственников

Ранним утром 29 августа в полицию Читинского района Забайкальского края пришло сообщение из больницы о госпитализации 22-летнего молодого человека. Его нашли на дороге в посёлке Новокручининский. Выяснилось, что пострадавший получил травмы из-за наезда машины.

- На месте происшествия полицейские обнаружили следы протектора шин и фрагменты кузова автомобиля, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Позже была установлена марка и цвет машины, а затем владелец автомобиля Honda. Им оказался 22-летний житель посёлка Новокручининский. Сбежавший с места ДТП водитель спрятал машину у родственников.

Сотрудники полиции изъяли авто и вышли на водителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП

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