Молодой человек спрятал машину у родственников
Ранним утром 29 августа в полицию Читинского района Забайкальского края пришло сообщение из больницы о госпитализации 22-летнего молодого человека. Его нашли на дороге в посёлке Новокручининский. Выяснилось, что пострадавший получил травмы из-за наезда машины.
- На месте происшествия полицейские обнаружили следы протектора шин и фрагменты кузова автомобиля, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Позже была установлена марка и цвет машины, а затем владелец автомобиля Honda. Им оказался 22-летний житель посёлка Новокручининский. Сбежавший с места ДТП водитель спрятал машину у родственников.
Сотрудники полиции изъяли авто и вышли на водителя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Забайкалье 22-летний автомобилист сбил парня и скрылся
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек спрятал машину у родственников
Он таинственно исчез с лесоделяны несколько дней назад
Также медики осмотрели четырёх взрослых
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление
Горел двухэтажный деревянный дом
У пьяного лихача нет водительских прав
Один посетитель кафе зарезал другого
Он возник из-за сухой грозы
Наезд произошёл в центре города
Собака бегала по улицам посёлка
Ещё четверо погибли
Люди ехали в автобусе, который протаранила фура
За сутки произошло два таких преступления
Гюрза работает с транспортными полицейскими
Движение там ограничат на несколько часов