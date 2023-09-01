В Забайкалье 22-летний автомобилист сбил парня и скрылся

Молодой человек спрятал машину у родственников



Ранним утром 29 августа в полицию Читинского района Забайкальского края пришло сообщение из больницы о госпитализации 22-летнего молодого человека. Его нашли на дороге в посёлке Новокручининский. Выяснилось, что пострадавший получил травмы из-за наезда машины.



- На месте происшествия полицейские обнаружили следы протектора шин и фрагменты кузова автомобиля, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Позже была установлена марка и цвет машины, а затем владелец автомобиля Honda. Им оказался 22-летний житель посёлка Новокручининский. Сбежавший с места ДТП водитель спрятал машину у родственников.



Сотрудники полиции изъяли авто и вышли на водителя.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

