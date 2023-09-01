Он таинственно исчез с лесоделяны несколько дней назад
В Селенгинском районе Бурятии продолжаются поиски 44-летнего мужчины, который бесследно пропал на минувшей неделе в местности Хулур. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».
Сельчанин работал на лесоделяне сторожем. Спустя два дня после его исчезновения на место отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Гусиноозёрска. Они обследовали 9 квадратных километров леса, но безуспешно. К поисковым работам также подключились полицейские, пожарные МЧС и добровольцы, рассказали ранее в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии не могут найти пропавшего 44-летнего сторожа
Происшествия, Фото:
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