В Иркутской области в столкновении «Тойот» пострадали пять детей



Полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины происшествия.





Ночью 31 августа в районе посёлка Видим Нижнеилимского района Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали пять детей.По предварительной информации, 34-летний водитель «Тойоты Рав 4» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой Харриер».- В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров из обоих автомобилей доставлены в медучреждение Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести. Разовая медицинская помощь понадобилась четверым взрослым, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.