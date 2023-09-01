01 сентября

31 августа

Популярное

В Иркутской области в столкновении «Тойот» пострадали пять детей

В Иркутской области в столкновении «Тойот» пострадали пять детей
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Также медики осмотрели четырёх взрослых

Ночью 31 августа в районе посёлка Видим Нижнеилимского района Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали пять детей.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Тойоты Рав 4» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой Харриер».

- В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров из обоих автомобилей доставлены в медучреждение Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести. Разовая медицинская помощь понадобилась четверым взрослым, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области. 

Полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины происшествия.



ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинец за пьяную езду лишился «Тойоты Камри» и сел в колонию
Читинец за пьяную езду лишился «Тойоты Камри» и сел в колонию
Происшествия, 01.09.2023
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление
В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе
В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе
Происшествия, 01.09.2023
Один посетитель кафе зарезал другого
В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
Происшествия, 01.09.2023
Наезд произошёл в центре города  
В страшном ДТП в Саратовской области пострадали жители Бурятии
В страшном ДТП в Саратовской области пострадали жители Бурятии
Происшествия, 31.08.2023
Люди ехали в автобусе, который протаранила фура

В Иркутской области мошенники пришли домой к 90-летней жертве
В Иркутской области мошенники пришли домой к 90-летней жертве
Происшествия, 31.08.2023
За сутки произошло два таких преступления 
В селе Бурятии закроют железнодорожный переезд
В селе Бурятии закроют железнодорожный переезд
Происшествия, 31.08.2023
Движение там ограничат на несколько часов
В Иркутской области автоперегонщик устроил ДТП с двумя пострадавшими
Происшествия, 31.08.2023
Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^