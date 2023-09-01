В Иркутской области в столкновении «Тойот» пострадали пять детей

Также медики осмотрели четырёх взрослых
Ночью 31 августа в районе посёлка Видим Нижнеилимского района Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали пять детей.
По предварительной информации, 34-летний водитель «Тойоты Рав 4» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой Харриер».
- В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров из обоих автомобилей доставлены в медучреждение Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести. Разовая медицинская помощь понадобилась четверым взрослым, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
Полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины происшествия.
Также медики осмотрели четырёх взрослых
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