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Читинец за пьяную езду лишился «Тойоты Камри» и сел в колонию

Читинец за пьяную езду лишился «Тойоты Камри» и сел в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление

Суд конфисковал «Тойоту Камри» 35-летнего жителя Читы и приговорил его к лишению свободы. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

- В марте 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Тойота Камри», передвигаясь по Черновскому району Читы, пока не был остановлен сотрудниками полиции. Ранее он уже привлекался за аналогичные деяния к уголовной ответственности, - сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд назначил подсудимому 1 года 2 месяца в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортом на 2 года. Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
алкогольное опьянение водители

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