В Иркутской области пожарные отстояли жилые дома от огня





Вчера 31 августа в посёлке Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской области произошёл крупный пожар. Там загорелся двухэтажный деревянный нежилой дом. Из-за плотной застройки была угроза распространения огня на соседние жилые дома.- В 14:20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит расселённый двухэтажный восьмиквартирный дом. Огонь быстро охватил деревянный дом и хозпостройки. В условиях плотной застройки существовала угроза его распространения на соседние деревянные строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожарные потушили возгорание на площади более 700 квадратных метров и спасли жилые дома от огня.Жителей дома ранее расселили, поэтому обошлось без пострадавших.