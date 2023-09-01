01 сентября

31 августа

Популярное

В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе

В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе
Происшествия, 
Один посетитель кафе зарезал другого

В Улан-Удэ дело об убийстве молодого человека в летнем кафе на улице Лимонова дошло до суда.

- Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство в летнем кафе произошло в середине июня 2023 года. Следствие установило, что 27-летний парень пришёл в заведение со своей девушкой. Он пил алкоголь и позже, будучи пьяным, устроил конфликт с ещё одним посетителем кафе. Причиной ссоры стала ревность.

Сперва пьяный молодой человек кинулся выяснять отношения на кулаках, но драку быстро разняли очевидцы. Однако, не успокоившись, парень схватил нож, забежал вслед за противником обратно в кафе и нанёс ему клинком два удара в грудь и живот.

29-летний потерпевший скончался на месте от сильной кровопотери.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан. На допросах он признал вину.

Наиболее строгим наказанием по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» является лишение свободы на срок до 15 лет.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
Происшествия, 01.09.2023
Наезд произошёл в центре города  
В страшном ДТП в Саратовской области пострадали жители Бурятии
В страшном ДТП в Саратовской области пострадали жители Бурятии
Происшествия, 31.08.2023
Люди ехали в автобусе, который протаранила фура

В селе Бурятии закроют железнодорожный переезд
В селе Бурятии закроют железнодорожный переезд
Происшествия, 31.08.2023
Движение там ограничат на несколько часов
В Иркутской области автоперегонщик устроил ДТП с двумя пострадавшими
Происшествия, 31.08.2023
Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора
18-летний забайкалец угнал машину стоимостью свыше 1,8 млн
18-летний забайкалец угнал машину стоимостью свыше 1,8 млн
Происшествия, 31.08.2023
Ключи от иномарки лежали в кармане украденного спортивного костюма
В Улан-Удэ горела обшивка многоквартирного дома
В Улан-Удэ горела обшивка многоквартирного дома
Происшествия, 31.08.2023
Пожарные поднялись на автоподъёмнике  
Автомобиль на федеральной трассе в Бурятии улетел в кювет
Автомобиль на федеральной трассе в Бурятии улетел в кювет
Происшествия, 31.08.2023
Водитель иномарки в аварии не пострадал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^