Один посетитель кафе зарезал другого
В Улан-Удэ дело об убийстве молодого человека в летнем кафе на улице Лимонова дошло до суда.
- Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство в летнем кафе произошло в середине июня 2023 года. Следствие установило, что 27-летний парень пришёл в заведение со своей девушкой. Он пил алкоголь и позже, будучи пьяным, устроил конфликт с ещё одним посетителем кафе. Причиной ссоры стала ревность.
Сперва пьяный молодой человек кинулся выяснять отношения на кулаках, но драку быстро разняли очевидцы. Однако, не успокоившись, парень схватил нож, забежал вслед за противником обратно в кафе и нанёс ему клинком два удара в грудь и живот.
29-летний потерпевший скончался на месте от сильной кровопотери.
Нападавший скрылся, но вскоре был задержан. На допросах он признал вину.
Наиболее строгим наказанием по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» является лишение свободы на срок до 15 лет.
В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе
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