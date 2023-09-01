В Бурятии ликвидировали лесной пожар

Он возник из-за сухой грозы



Накануне, 31 августа, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Он возник в Муйском районе из-за сухой грозы.



Пожар оперативно ликвидировали.



- На тушении работали четыре пожарных-десантника. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,30 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 1 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.



Для оперативного обнаружения возгораний в Бурятии используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».





