Он возник из-за сухой грозы
Накануне, 31 августа, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Он возник в Муйском районе из-за сухой грозы.
Пожар оперативно ликвидировали.
- На тушении работали четыре пожарных-десантника. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,30 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 1 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Для оперативного обнаружения возгораний в Бурятии используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».
В Бурятии ликвидировали лесной пожар
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