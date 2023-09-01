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В Бурятии ликвидировали лесной пожар

В Бурятии ликвидировали лесной пожар
Происшествия, 
Он возник из-за сухой грозы

Накануне, 31 августа, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Он возник в Муйском районе из-за сухой грозы.

Пожар оперативно ликвидировали.

- На тушении работали четыре пожарных-десантника. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,30 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 1 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

Для оперативного обнаружения возгораний в Бурятии используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».


лесные пожары

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