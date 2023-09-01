Наезд произошёл в центре города
В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. 31 августа на улице Смолина под колёса автомобиля попала 10-летняя девочка.
- В 14.30 часов 25-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по улице Смолина в направлении улицы Советская, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2013 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девочку госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зарегистрирован 27 августа: во дворе дома на улице Москалёва семилетний мальчик попал под колёса автомобиля Hyundai Getz.
Недавно следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту бездействия сотрудников комитета городского хозяйства администрации города, повлекшего гибель ребёнка. Речь идёт о ДТП, в котором погибла пятилетняя девочка. Автомобиль сбил малышку и её мать на «зебре», которая не соответствовала требованиям ГОСТ.
В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
Происшествия, Фото:
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