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В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку

В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл в центре города

В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. 31 августа на улице Смолина под колёса автомобиля попала 10-летняя девочка.

- В 14.30 часов 25-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по улице Смолина в направлении улицы Советская, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2013 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП девочку госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зарегистрирован 27 августа: во дворе дома на улице Москалёва семилетний мальчик попал под колёса автомобиля Hyundai Getz.

Недавно следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту бездействия сотрудников комитета городского хозяйства администрации города, повлекшего гибель ребёнка. Речь идёт о ДТП, в котором погибла пятилетняя девочка. Автомобиль сбил малышку и её мать на «зебре», которая не соответствовала требованиям ГОСТ. 
ДТП

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