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С начала года на дорогах Бурятии пострадали 118 детей

С начала года на дорогах Бурятии пострадали 118 детей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё четверо погибли

С начала года в ДТП на дорогах Бурятии пострадали 118 детей, четверо погибли. Среди погибших трёх несовершеннолетних сбили насмерть, один был пассажиром автомобиля, сообщили в МВД по Бурятии.

В первые дни учебных занятий вблизи образовательных учреждений и местах массового пребывания детей весь личный состав ГИБДД будет работать в усиленном режиме.

- Водители, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребёнок. Будьте особенно внимательны при движении в местах расположения образовательных организаций, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте, - обратился старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Бурятии Дмитрий Кожухов.

ДТП

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