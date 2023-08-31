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30 августа

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В Иркутской области автоперегонщик устроил ДТП с двумя пострадавшими

Происшествия, 
Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора

30 августа в городе Усолье-Сибирское Иркутской области на перекрёстке столкнулись две машины. Пострадали женщина-водитель и 13-летняя девочка.

- Предварительно установлено, что 56-летний водитель Kia Stonic выехал на регулируемый перекрёсток улиц Карла Либкнехта и Толбухина на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 32-летней усольчанки, - сообщили ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что мужчина ехал из Приморского края в Кемеровскую область, перегоняя автомобиль.

В результате ДТП женщина-водитель и 13-летняя пассажирка Volkswagen Passat обратились за медицинской помощью.

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ДТП

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