В Иркутской области автоперегонщик устроил ДТП с двумя пострадавшими

Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора
30 августа в городе Усолье-Сибирское Иркутской области на перекрёстке столкнулись две машины. Пострадали женщина-водитель и 13-летняя девочка.
- Предварительно установлено, что 56-летний водитель Kia Stonic выехал на регулируемый перекрёсток улиц Карла Либкнехта и Толбухина на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 32-летней усольчанки, - сообщили ГУ МВД России по Иркутской области.
Известно, что мужчина ехал из Приморского края в Кемеровскую область, перегоняя автомобиль.
В результате ДТП женщина-водитель и 13-летняя пассажирка Volkswagen Passat обратились за медицинской помощью.
Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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