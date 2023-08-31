В Иркутской области автоперегонщик устроил ДТП с двумя пострадавшими

Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора



30 августа в городе Усолье-Сибирское Иркутской области на перекрёстке столкнулись две машины. Пострадали женщина-водитель и 13-летняя девочка.



- Предварительно установлено, что 56-летний водитель Kia Stonic выехал на регулируемый перекрёсток улиц Карла Либкнехта и Толбухина на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 32-летней усольчанки, - сообщили ГУ МВД России по Иркутской области.



Известно, что мужчина ехал из Приморского края в Кемеровскую область, перегоняя автомобиль.



В результате ДТП женщина-водитель и 13-летняя пассажирка Volkswagen Passat обратились за медицинской помощью.



Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.



