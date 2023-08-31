В Бурятии осудили женщину, убившую сожителя покойной матери

Женщина спрятала труп в своей квартире
42-летняя жительница Селенгинского района Бурятии, убившая сожителя своей покойной матери, получила 7 лет лишения свободы.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло весной 2023 года в Гусиноозёрске. 29 марта скончалась мать женщины, после чего дочь стала употреблять алкоголь. Следующим вечером, будучи пьяной, она поссорилась с сожителем матери, схватила пустую бутылку и с силой нанесла несколько ударов по голове мужчины. Он скончался на месте.
Убийца спрятала его тело в квартире, закидав сверху вещами и продолжила распивать спиртное.
Спустя два дня родственники мужчины забеспокоились из-за того, что он пропал. Тогда женщина, чтобы отвести от себя подозрения, обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении отчима. Полицейские приехали в квартиру, где сразу же обнаружили неумело спрятанный труп. Тело уже подверглось гнилостным изменениям.
- Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего взысканы сумма материального ущерба в размере 70 тысяч, компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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