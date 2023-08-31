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В Бурятии осудили женщину, убившую сожителя покойной матери

В Бурятии осудили женщину, убившую сожителя покойной матери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина спрятала труп в своей квартире

42-летняя жительница Селенгинского района Бурятии, убившая сожителя своей покойной матери, получила 7 лет лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло весной 2023 года в Гусиноозёрске. 29 марта скончалась мать женщины, после чего дочь стала употреблять алкоголь. Следующим вечером, будучи пьяной, она поссорилась с сожителем матери, схватила пустую бутылку и с силой нанесла несколько ударов по голове мужчины. Он скончался на месте.

Убийца спрятала его тело в квартире, закидав сверху вещами и продолжила распивать спиртное.

Спустя два дня родственники мужчины забеспокоились из-за того, что он пропал. Тогда женщина, чтобы отвести от себя подозрения, обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении отчима. Полицейские приехали в квартиру, где сразу же обнаружили неумело спрятанный труп. Тело уже подверглось гнилостным изменениям.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего взысканы сумма материального ущерба в размере 70 тысяч, компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

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