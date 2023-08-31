Ключи от иномарки лежали в кармане украденного спортивного костюма
В Забайкальском крае в полицию с заявлением о крупной краже обратился житель посёлка Шерловая гора. Неизвестные проникли в квартиру на первом этаже через открытое окно. Оттуда вынесли имущество на сумму почти в два млн рублей. Среди похищенного был спортивный костюм, в кармане которого лежали ключи от автомобиля Toyota Crown. Преступники завели иномарку и скрылись.
- Пока потерпевший спал, неизвестные похитили лежащие на видном месте телефон, планшет, часы и спортивный костюм. В кармане одежды оказались ключи от автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома, на котором подозреваемые скрылись с места преступления. Причинённый ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 1 800 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальского края.
Инспекторы ДПС угнанную машину обнаружили в Чите. Также полицейские задержали первого подозреваемого. Им оказался 18-летний житель посёлка Шерловая Гора.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража, совершённая в крупном размере с незаконным проникновением в жилище» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
Полицейские разыскивают возможных подельников подозреваемого.
Часть похищенных вещей, в том числе автомобиль, возвращены потерпевшему. Забайкалец поблагодарил полицейских.
18-летний забайкалец угнал машину стоимостью свыше 1,8 млн
Происшествия, Фото:
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