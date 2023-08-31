Движение там ограничат на несколько часов
В пятницу, 1 сентября, на железнодорожном переезде в селе Нюки в Кабанском районе Бурятии (5549-ый километр ВСЖД) стартуют ремонтные работы. Из-за этого там ограничат движение транспорта с 01:00 до 11:00 по местному времени.
Проезд будет осуществляться через другой переезд – в Селенгинске, на 5559-ом километре Восточно-Сибирской железной дороги. Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к ремонту и учитывать это при планировании поездок.
В селе Бурятии закроют железнодорожный переезд
Происшествия, Фото:
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