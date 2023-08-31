В страшном ДТП в Саратовской области пострадали жители Бурятии









Страшное ДТП произошло ночью 31 августа в Саратовской области – на федеральной трассе «Саратов – Волгоград». У поворота на село Пудовкино многотонная фура протаранила рейсовый автобус, который вёз пассажиров из Махачкалы в Москву.В аварии погибла 52-летняя жительница Подмосковья. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин сообщил в своём telegram-канале, что пострадали ещё десять человек (по данным некоторых федеральных СМИ – 11). Среди них есть и жители Бурятии. Правда, сколько именно – неизвестно.- Всю ночь на месте происшествия работали все необходимые службы и ведомства, – уточнил в Telegram губернатор региона Роман Бусаргин. – Семь человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Из них – два ребёнка 7 и 16 лет. Они получают медпомощь в больницах Саратова. Ещё троим помощь оказали на месте. Все пострадавшие – жители других регионов – Дагестана, Московской области и Бурятии.Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшей в ДТП, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.