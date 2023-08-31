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В Улан-Удэ горела обшивка многоквартирного дома

В Улан-Удэ горела обшивка многоквартирного дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные поднялись на автоподъёмнике

Днём 31 августа произошёл пожар в 148 квартале Улан-Удэ. Там загорелась обшивка четырёхэтажного многоквартирного дома.

- Когда пожарные подразделения прибыли на место, задымления внутри здания не наблюдалось. С применением автоколенчатого подъёмника и бензореза пожарные вскрыли наружную часть стены здания между вторым и третьим этажом, где происходило тление утеплителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

 
Очаг был ликвидирован на площади 1,5 кв. м. Пострадавших нет.

На месте работали 11 человек и четыре единицы пожарной техники.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне крупный пожар произошёл в парке «Юбилейный».

пожар

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