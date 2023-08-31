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Автомобиль на федеральной трассе в Бурятии улетел в кювет

Автомобиль на федеральной трассе в Бурятии улетел в кювет
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Водитель иномарки в аварии не пострадал

ДТП произошло около села Мостовка в Прибайкальском районе Бурятии – на 378-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», водитель автомобиля Honda CR-V следовал из Улан-Удэ в сторону Иркутска.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением и слетел в кювет. Он не пострадал.

Иномарка, судя по фото с места аварии, получила серьёзные механические повреждения.
ДТП

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