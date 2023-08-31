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В Бурятии водитель «Лады» врезался в мотоцикл с подростком

В Бурятии водитель «Лады» врезался в мотоцикл с подростком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Юного водителя госпитализировали

Накануне, 30 августа, в селе Кабанск в Бурятии пострадал 17-летний подросток, ехавший на мотоцикле.

- 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», совершил столкновение с мотоциклом «Ролиз спорт» под управлением 17-летнего подростка, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Северо-Байкальском районе погиб водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер». Авария произошла из-за того, что у автомобиля на ходу оторвалось колесо.
ДТП

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