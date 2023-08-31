В Иркутской области водители большегруза и фургона пострадали в тройном ДТП









Ночью 30 августа в Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП на 1742 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись большегруз, фургон и кроссовер.- 33-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался во встречном направлении под управлением 44-летнего мужчины. Затем автомобиль MAN совершил столкновение с Hyundai Creta, который также двигался во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате аварии с различными травмами госпитализированы водители большегруза и фургона.Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.