Мужчина скончался на месте
Накануне, 30 августа, в Северо-Байкальском районе Бурятии погиб водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер». Авария произошла из-за того, что у автомобиля на ходу оторвалось колесо.
- По предварительным данным, в процессе движения автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» произошло отсоединение заднего левого колеса. После чего 68-летний водитель не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидывание автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
От полученных травм водитель скончался на месте.
В районной группе «Северобайкалье-инфо» сообщается, что ДТП произошло на перевале, который называется Пьяный.
Тело погибшего мужчины из автомобиля извлекли приехавшие пожарные. Они увезли его в Северобайкальск.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 25 августа в Тункинском районе: 14-летний подросток погиб, когда перевернулся квадроцикл.
23 августа на улице Иволгинская в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Приус», «Тойота Виш» и «Хонда Фрид». На месте погибла 58-летняя пассажирка «Приуса». Ещё пять детей и пять взрослых были доставлены в больницы.
18 августа в Прибайкальском районе в столкновении грузовика и легковушки погибла 66-летняя женщина.
В Бурятии водитель «Лэнд Крузера» погиб из-за оторвавшегося колеса
Происшествия, Фото:
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