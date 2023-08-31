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В Улан-Удэ у спорившего с росгвардейцами мужчины нашли коноплю

В Улан-Удэ у спорившего с росгвардейцами мужчины нашли коноплю
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его задержали в центре города

Утром в центре Улан-Удэ, во дворе дома на улице Кирова, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на группу мужчин. Росгвардейцы решили проверить их.

- В ходе установления личностей один из проверяемых, с явными признаками алкогольного опьянения, отказался представить документы. Он стал пререкаться и вызывающе себя вести, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Тогда сотрудники досмотрели его. За пазухой у мужчины нашли спрятанный пакет с растительной массой.

Мужчину – ранее судимого 36-летнего уроженца Закаменского района – доставили в полицию. Экспертиза показала, что изъятое – около 50 граммов марихуаны.

Задержанный сознался, что коноплю собрал для личного употребления в пригороде.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Росгвардия конопля наркотики

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