Его задержали в центре города
Утром в центре Улан-Удэ, во дворе дома на улице Кирова, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на группу мужчин. Росгвардейцы решили проверить их.
- В ходе установления личностей один из проверяемых, с явными признаками алкогольного опьянения, отказался представить документы. Он стал пререкаться и вызывающе себя вести, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Тогда сотрудники досмотрели его. За пазухой у мужчины нашли спрятанный пакет с растительной массой.
Мужчину – ранее судимого 36-летнего уроженца Закаменского района – доставили в полицию. Экспертиза показала, что изъятое – около 50 граммов марихуаны.
Задержанный сознался, что коноплю собрал для личного употребления в пригороде.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ у спорившего с росгвардейцами мужчины нашли коноплю
Происшествия, Фото:
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