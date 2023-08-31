В Улан-Удэ у спорившего с росгвардейцами мужчины нашли коноплю

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Его задержали в центре города



Утром в центре Улан-Удэ, во дворе дома на улице Кирова, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на группу мужчин. Росгвардейцы решили проверить их.



- В ходе установления личностей один из проверяемых, с явными признаками алкогольного опьянения, отказался представить документы. Он стал пререкаться и вызывающе себя вести, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Тогда сотрудники досмотрели его. За пазухой у мужчины нашли спрятанный пакет с растительной массой.



Мужчину – ранее судимого 36-летнего уроженца Закаменского района – доставили в полицию. Экспертиза показала, что изъятое – около 50 граммов марихуаны.



Задержанный сознался, что коноплю собрал для личного употребления в пригороде.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

