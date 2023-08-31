Жительница Бурятии бутылкой от шампанского убила похотливого отчима

Он требовал интимной близости



Жительница Селенгинского района Бурятии признана виновной в убийстве отчима.



Как сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда, преступление произошло во время распития спиртного. Отчим предложил падчерице вступить с ним в половую связь, на что она ответила отказом.



- В результате этого между ними произошла ссора. В ходе конфликта Л. нанесла отчиму бутылкой от шампанского не менее шести ударов в голову, от чего мужчина скончался на месте, - сообщили в суде.



Женщину приговорили к семи годам лишения свободы. Также она будет обязана выплатить родственнику убитого компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу.

