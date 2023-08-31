Мужчина выставлял на продажу товары, которые якобы хотел продать
В Бурятии полицейские раскрыли серию интернет-мошенничеств.
Так, ранее в полицию обратилась 34-летняя жительница посёлка Багдарин Баунтовского района. Женщина нашла в интернете объявление о продаже мотоцикла «Минск». Списавшись с продавцом, она перечислила ему деньги на указанные им реквизиты.
«Продавец» уверил покупательницу, что вскоре доставит ей обещанный мотоцикл. Прождав оплаченный товар несколько дней, она не раз звонила продавцу, но он прекратил выходить на связь.
- С аналогичными заявлениями в полицию обратились ещё четыре жителя Бурятии из Улан-Удэ, Кабанского, Джидинского районов. Граждане пытались приобрести различный товар – автомобиль «Жигули», дрова и прочее, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейским удалось установить серийного интернет-мошенника. Им оказался 34-летний житель города Свирск Иркутской области. Мужчина размещал объявления о продаже товара, изначально не имея цели продать что-либо, после вступал в беседу с людьми, направлял номер телефона для перевода денег.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
В республиканском МВД отметили, что на момент изобличения преступник уже содержался под стражей в СИЗО города Тулун, поскольку в отношении него расследовалось уголовное дело по аналогичным преступлениям.
Всего с начала года в Бурятии возбуждено 396 уголовных дел о мошенничествах в сфере информационных технологий.
Серийный мошенник из Иркутской области обманывал жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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